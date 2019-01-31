شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. تشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية بـ"التعليم العالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قرار بتشكيل اللجنة العليا للأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعى 2018/2019 ليكون مقرر اللجنة الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية.

وتضم اللجنة كل من الأعضاء، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس مسئولا عن "قطاع القاهرة"، والدكتور عبد الرازق الدسوقى، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ عن قطاع شمال الدلتا، والدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى عن قطاع "جنوب الصعيد"، والدكتور عبد الحكيم نور الدين، نائب رئيس جامعة الزقازيق عن "الدلتا".

كما تضم اللجنة، الدكتور محمد خضر، نائب رئيس جامعة بنى سويف عن قطاع "شمال الصعيد، والدكتورة ندا الحسينى ندا، نائب رئيس جامعة بورسعيد عن "القناة وسيناء"، والسيد عطا، وكيل أول وزارة التعليم العالى ورئيس قطاع التعليم.