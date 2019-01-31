تسبب في وفاة طفل.. تأجيل محاكمة طبيب تخدير لـ3 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

أجلت محكمة جنح المرج، اليوم الخميس، محاكمة طبيب تخدير متهم بالإهمال ما تسبب في وفاة طفل، لجلسة 3 فبراير المقبل، لتقديم المستندات.

كشفت تحقيقات النيابة أن والدة طفل يدعى "محمود. ا" دخلت به مستشفى المرج لإجراء عملية "اللحمية" وبعد إجراءها التحاليل المطلوبة، استمرت العملية لنحو ساعتين، لكنها فوجئت بطبيب التخدير يخبرها بحاجة الطفل لحقنة "أنسولين مائي" ويخبرها بضرورة نقله لمستشفى آخر نظرا لعدم توافر سرير بالرعاية المركزة للعناية به.

وقالت والدة الطفل في التحقيقات إن نجلها لفظ أنفاسه الأخيرة عند وصولها بسيارة إسعاف لأحد المستشفيات بمنطقة عابدين.

ونسبت النيابة للطبيب المتهم تهمة القتل الخطأ والإهمال في ملاحظة المريض ما تسبب في وفاته.