الجنايات تقضي بالسجن 5 سنوات لهشام عبدالله وزوجته بقضية "إعلام الإخوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – صابر المحلاوي:
قضت الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم بطره، اليوم الخميس، بمعاقبة الفنان هشام عبدالله وزوجته غادة نجيب بالسجن 5 سنوات في القضية رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا "طوارئ" والمعروفة بقضية "إعلام الإخوان".
صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين محمد السعيد الشربينى سامح سليمان إبراهيم ومحمد محمد محمد عمار.
وجاء في قرار الاتهام أنه في غضون عامي 2017 و2018 أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
وكان المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين أمر بإحالة 28 متهما بينهم 17 "هاربين" وسيدتان إلى الجنايات.
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