مصر | أقاموا "حفل جنس جماعي".. حبس سيدتين وميكانيكي لممارستهم الرذيلة بالسلام

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أمرت نيابة السلام، بحبس سيدتين وميكانيكي، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بممارسة الرذيلة داخل شقة بالسلام.
وكانت معلومات وردت إلى ضباط مباحث الآداب بالقاهرة، تفيد بأن "هيام .ك"، تدير شقة في زهراء منطقة سبيكو بالسلام للأعمال المنافية للآداب، واستقطاب النسوة الساقطات وعرضهن على راغبي المتعة المحرمة مقابل أجر مادي.
وعقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة الشقة وضبط "هيام.ك " قوادة وسبق ضبطها منذ سنتين داخل شقة دعارة بالقاهرة، إضافة إلى ضبط "سميرة .ط"، ربة منزل، أثناء ممارستهن الرذيلة مع "عادل. ع" مهندس كهربائي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة مقتل طالبة بدائرة قسم شرطة الدخيلة.
وتبلغ لأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن العام، من "محمود.ع.م"، سن 45، موظف بشركة بترول، ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بوفاة كريمته، طالبة، سن 15، وتقديمه تقرير صادر عن مفتش الصحة يتضمن وجود بقايا نزيف دموي حول الفم.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: والد المجني عليها، وزوجة الأول "رباب. ر. ع"، سن 39، ربة منزل.
وتبين أنهما اعتادا في الآونة الأخيرة احتجاز المجني عليها بالمنزل وتقييدها بالحبال، وتناوب التعدي عليها بالضرب لتكرار محاولتها الهروب مما أصابها بحالة إعياء وضعف أدت إلى وفاتها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن الأدوات المستخدمة في إيثاق المجني عليها ( حبل، إيشارب ).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
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