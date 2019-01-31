مصر | "تكنولوجيا المعلومات": ضبط عاطل يروج لمحررات رسمية مزورة.. وآخر يبتز فتاة على "واتس آب"

تمكن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإعلان عن تزوير المحررات الرسمية والشهادة الجامعية وبيعها مقابل مبلغ مالي من خلال صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، وآخر لقيامه بابتزاز إحدى الفتيات ومطالبة أهليتها بدفع مبالغ مالية.

ورصدت المتابعة قيام المسئول عن إدارة الصفحة المسماة (شهادات بدون اختبارات) بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن تزوير المحررات الرسمية والشهادات الجامعية وغيرها من المستندات بمقابل مادي وقيامه بنشر (رقم هاتف محمول) على الصفحه المشار إليها للتواصل معه.

وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات والتحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "شريف. ر.م"، مواليد 1985، حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني، الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته بالفحص والتفتيش وتم ضبط جهاز هاتف محمول بداخله (شريحة رقم الهاتف) والمستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها وصور لشهادات جامعية مزيفة، وكما تم ضبط عدد شهادتين الأولى شهادة ICDL، الرخصة الدولية لإداره الحاسب الآلي (باسم المتهم، والثانية IC3 ) الشهادة الدولية للحاسبات والإنترنت، باسم "وائل.م.ا".

وبمواجهة المتهم المذكور اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك المدعو "كريم.م.ع"، مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، والذي يقتصر دوره على تزوير المحررات الرسمية والشهادات الجامعية، وقيام المتهم بإدارة الصفحة المشار إليها والإتفاق مع الراغبين في استخراج الشهادات المزورة واستلام المبالغ المالية المتفق عليها منهم واقتسامها مع شريكه.

ومن ناحية أخرى تبلغ لفرع إدارة تكنولوجيا المعلومات بشمال الصعيد من أحد المواطنين بقيام مستخدم ( رقم هاتف محمول – مُحدد ) بإرسال رسائل للهاتف الخاص بابنته "أية" عبر تطبيق "واتس آب" تتضمن عبارات تهديد بنشر صور خاصه بنجلته وابتزازه بطلب مبلغ مالي وقدره ( 12000 جنيه ) مقابل عدم نشر الصور.

وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات والتحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "أحمد.ع.ز"، سن 26، حاصل على بكالوريوس تجارة، مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبالفحص والتفتيش تم ضبط جهاز هاتف محمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الصور ومقاطع الفيديو المشار إليها.

وبمواجهة المتهم المذكور اعترف بارتكاب الواقعة لسابقة وجود صداقة بينه وبين نجلة الشاكي ورغبته في الاستفادة من تلك العلاقه مادياً.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.