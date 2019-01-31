مصر | بلاغ يتهم مجدي شندي رئيس تحرير "المشهد" بنشر أخبار كاذبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم مجدي شندي رئيس تحرير "المشهد" بنشر أخبار كاذبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 839 لسنة 2019 عرائض النائب العام، يتهم مجدي شندي رئيس تحرير جريدة المشهد بالظهور الدائم على القنوات الداعمة للإرهاب "قناة الشرق، قناة مكملين، قناة الجزيرة والجزيرة مباشر، وقناة العربي" والتي تحرض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والممولة من جماعة التنظيم الدولي للإخوان، مرتكبا جريمة نشر أخبار كاذبة الهدف منها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وزعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
وأوضح محمود، أن شندي وصف ثورة 30 يونيو بالانقلاب واتهم الدولة المصرية بالتفريط في أراضيها والدعوة إلى التظاهرات ضد الدولة وإسقاط شرعيتها بغرض إثارة الفوضى والاضطرابات في البلاد، تنفيذا للمخططات الإرهابية التي تمارسها جماعة الإخوان الإرهابية.
واتهم المحامي في بلاغه، مجدي شندي بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة المصرية والتشارك مع جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق أهدافها الإجرامية ضد مؤسسات الدولة.
وطالب محمود، في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار ضد مجدي شندي رئيس تحرير جريدة المشهد، وإصدار قرار بوضعه على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيقات معه في الاتهامات الموجهه إليه، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.
وأرفق محمود في بلاغه أسطوانة مدمجة كدليل إدانة ضد مجدي شندي.
"جريمة بشعة".. أب يعذب طفلته حتى الموت بمساعدة زوجته بالإسكندرية
تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة مقتل طالبة بدائرة قسم شرطة الدخيلة.
وتبلغ لأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن العام، من "محمود.ع.م"، سن 45، موظف بشركة بترول، ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بوفاة كريمته، طالبة، سن 15، وتقديمه تقرير صادر عن مفتش الصحة يتضمن وجود بقايا نزيف دموي حول الفم.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: والد المجني عليها، وزوجة الأول "رباب. ر. ع"، سن 39، ربة منزل.
وتبين أنهما اعتادا في الآونة الأخيرة احتجاز المجني عليها بالمنزل وتقييدها بالحبال، وتناوب التعدي عليها بالضرب لتكرار محاولتها الهروب مما أصابها بحالة إعياء وضعف أدت إلى وفاتها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن الأدوات المستخدمة في إيثاق المجني عليها ( حبل، إيشارب ).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
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