مصر | بـ"آيات من القرآن الكريم".. دفاع الراهب فلتاؤس يبدأ مرافعته بقضية مقتل الأنبا أبيفانيوس (مستند)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"آيات من القرآن الكريم".. دفاع الراهب فلتاؤس يبدأ مرافعته بقضية مقتل الأنبا أبيفانيوس (مستند) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المحامي ميشيل حليم محامي الراهب فلتاؤس المتهم الثاني بقضية الأنبا ابيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار وادي النطرون، أن يبدأ مرافعة اليوم بآيات من القرآن الكريم، وقال: "وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ" صدق الله العظيم.

يشار إلى أن مذكرة الدفاع والتي أعدها كل من المحامي ميشيل حليم والمحامي إيهاب سدرة لصالح الراهبين المتهمين في قضية مقتل الأنبا أبيفانيوس قد استندت على عدة ركائز منها أن التجريد للمتهم الأول في القضية والمعروف باسم أشعياء المقاري لأسباب رهبانية وليس لأسباب تتعلق بالجريمة، وتناقضات الطب الشرعي وعدم وجود شهود رؤية، دحر الاعتراف، وبند آخر في مذكرة الدفاع يتحدث عن شهود الإثبات.

وكما استند الدفاع في مذكرة المرافعة الختامية إلى ركيزة أخرى هي حجب المتهم وعدم تمكين محاميه من الاتصال والضغط على المتهمين، وشهادة الرهبان حول مشاهدتهم لإصابة المجني عليه والأداة المستخدمة في الجريمة.

يذكر أن محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة ايتاي البارود برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس ومحمد المر وسكرتارية حسني محمد عبد الحليم قد قررت في الجلسة الماضية تأجيل محاكمة الراهب أشعياء المقاري والراهب فلتاؤس المقاري المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس إلى جلسة اليوم الخميس.