أخبار مصر | بلاغ ضد رئيس الحكومة ووزيرة الصحة

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أقام علي أيوب المحامي، صباح اليوم الخميس، طعن أمام الدائرة الثانية قضاء إداري حمل رقم 26847 لسنة 73 ق ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، بصفته وكيلا عن النقابة العامة للعلوم الصحية لقيامهما بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بموجب القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة والقانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي الشامل.

وجاء بالطعن أنه بموجب القرار رقم 2041 لسنة 2018 تم تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية متضمنا التشكيل عضوية نقباء الأطباء والصيادلة والأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض، وأنه تم تمثيل كل النقابات المهنية العاملة فى المجال الطبى وتم إقصاء النقابة العامة للعلوم الصحية بدون سند قانونى.

واختتمت صحيفة الطعن بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بإدراج نقيب العلوم الصحية ضمن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بصفته النقيب المنتخب من العاملين بالعلوم الصحية عن الدورة النقابية 2018 2022 بموجب القرار رقم 127 لسنة 2018 الصادر من وزير القوى العاملة والمنشور بالوقائع المصرية العدد 147 تابع الصادر فى 30 يونيه 2018.