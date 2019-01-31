أخبار مصر | نقيب الصحفيين: الانتخابات ستكون تحت إشراف قضائي كامل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب الصحفيين: الانتخابات ستكون تحت إشراف قضائي كامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن مجلس النقابة سيجتمع الأسبوع المقبل، لإعلان فتح باب الترشح للانتخابات، واللجنة المُشرفة على العملية الانتخابية واختيار رئيسها وهو أقدم عضو بالمجلس وفقًا للقانون، من أعضاء مجلس النقابة الباقون في مقاعدهم.
وتفتح نقابة الصحفيين باب الترشح بانتخابات التجديد النصفي للنقابة، على مقعد النقيب و6 من أعضاء المجلس، يوم 1 مارس المقبل، وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، والذي ينص على أن تنعقد الانتخابات في أول جمعة من شهر مارس، وقبول أوراق المرشحين الجدد قبل موعد إجراء الانتخابات بـ15 يومًا على الأقل.
وتُجرى انتخابات التجديد النصفى فى مارس المقبل على مقعد النقيب الذي يشغله حاليًا عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام و6 من أعضاء المجلس المُنتهية مدتهم، وهم: حاتم زكريا وخالد ميرى ومحمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة وأبو السعود محمد ومحمود كامل.
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