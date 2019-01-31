أخبار مصر | رئيس موانئ البحر الأحمر في جولة ميدانية بميناء سفاجا

وأصدر تعليمات بالبدء الفورى فى عمل امتداد لرصيف الفحم بطول 60 مترا وخلق ظهير خلفي للرصيف على مساحة 40 ألف متر، بإنشاء عدد 2 ساحة وعدد 2 مخزن بمساحات مختلفة تتناسب مع زيادة كميات البضاعة (الوارد والصادر) وسرعة الانتهاء من اعمال التكريك لارصفة الميناء لزيادة اعماق الغاطس للوصول الى العمق الإنشائي 10 أمتار.

وأصدر "صالح" تعليمات بالبدء الفورى فى تحصيل الفاتورة الموحدة لجميع الجهات العاملة بميناء سفاجا اليوم وتطبيق نظام التوقيع الالكترونى لكافة الجهات داخل الميناء وخاصة التوكيلات الملاحية لسرعة وسهولة تبادل البيانات والمكاتبات الكترونيا من خلال المنظومة الإلكترونية بالميناء.

كما تفقد الأرض المخصصة لإنشاء المحطة متعددة الاغراض بسفاجا واوصى بعمل سور يحيط بالمساحة المخصصة والابقاء على المبانى القديمة المتواجدة بالارض لاستغلالها اثناء مراحل الانشاء المختلفة مع التخلص من الرواكد والكهن والخردة المتواجدة بالميناء وبأرض المحطة فى مزاد علنى لحسن استغلال المساحات المشغولة.

جدير بالذكر أن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أعلن أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانى الهيئة 20 سفينة وعدد السفن المتواجدة فى الغاطس 2 سفينة وسجلت ارصفة موانى السويس وسفاجا كامل العدد وتم تداول عدد 473 شاحنة بضائع وعدد 47 سيارة حيث شملت حركة الواردات عدد 209 شاحنة وعدد 27 سيارة فيما شملت حركة الصادرات عدد 264 شاحنة بضائع وعدد 20 سيارة.

حيث يشهد ميناء سفاجا اليوم ايتقبال 4 سفن وهي محبة، الحرية 2، بوسيدون اكسبريس، النوى اكسبريس بينما شهد الميناء بالامس مغادرة خمس سفن وهى زمردة، محبة، الحرية2، بوسيدون اكسبريس، النوى اكسبريس كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين سينا وايلة.