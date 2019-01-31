أخبار مصر | وزيرة الهجرة تستقبل أسرة "شهيد الشهامة" للاطمئنان على أحوالهم المعيشية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الهجرة تستقبل أسرة "شهيد الشهامة" للاطمئنان على أحوالهم المعيشية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدة وابنة سيد طه "شهيد الشهامة" وكذلك أخاه؛ للاطمئنان على أحوالهم المعيشية ومواساتهم في مصابهم، والتأكيد على الدور العظيم الذي قام به للدفاع عن سيدة تعرضت للتحرش بمنطقته، لإبراز الدور الوطني الذي قام به دفاعا عن شرف هذه السيدة.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن الوزارة تمثل حلقة الوصل بين المصريين في الخارج الذين شاركوا مع موقع "شوارع مصرية Egyptian Streets" وبين أهالي الفقيد، حيث قرروا وضع وديعة باسم ابنته لضمان حياة كريمة لها، وكذلك تخصيص جزء من المبلغ لوالدته كونها ربة البيت والواصي على الفتاة الصغيرة.

ومن جانبها، وجهت والدة "شهيد الكرامة" خالص شكرها إلى المصريين في الخارج والقائمين على موقع "شوارع مصرية" لمبادرتهم، مؤكدة أنها لن تهدأ إلا بالقصاص من قاتل ابنها.

وكان موقع "شوارع مصرية" قام بالتعاون مع عدد من شباب المصريين في الخارج وآخرين، بإطلاق حملة تبرعات لزوجة وابنة "شهيد الشهامة" كما أُطلق عليه بمواقع التواصل الاجتماعي، للمساعدة في توفير حياة كريمة لهم، وذلك كمشاركة مجتمعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وفي إطار إلايمان بالمبادرات الاجتماعية مثل مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجًا.

والجدير بالذكر أن "شوارع مصرية" موقع إلكتروني يبث من أستراليا، ويهتم بعرض أخبار مصر اليومية وإلقاء الضوء على أي مشاكل أو صعوبات أو مقترحات تتعلق بها في كافة المجالات كالتعليم والصحة، إضافة إلى تشجيع السياحة وإبراز الوجه الحضاري لمصر وكذا التطرق إلى الأوضاع الاقتصادية وتشجيع الاستثمار.