انت الان تتابع رئيس حي منشأة ناصر: الدويقة كانت مهددة بانهيار صخري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أكد اللواء محمد عبد الجليل، رئيس حي منشأة ناصر، أنه تم التعامل الفوري مع ما تردد بشأن تصدع صخري في منطقة الدويقة، وذلك بعد مرور إحدى اللجان الجيولوجية المختصة واكتشافها لشروخ في المنطقة المذكورة. وأضاف اللواء عبدالجليل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر فضائية دي إم سي ، مساء أمس الأربعاء، أنه تم عمل إخلاء فوري لنحو 13 منزلًا أعلى وأسفل الصخرة بحضور محافظ القاهرة وقوات من الشرطة، موضحًا أنه تم تسكين المواطنين في منطقة الأسمرات في اليوم ذاته.
وأكد رئيس حي منشأة ناصر، أن الصخرة المذكورة لم تقع، وإنما كانت المنطقة مهددة بحدوث انهيار صخري خلال فترة قصيرة نتيجة وجود شروخ، معقبًا أنه تم إتخاذ إجراءات استباقية بصورة فورية.وأوضح أنه يجري حاليًا هدم المنازل ومساواة المنطقة بالأرض، بعد إخلاء جميع المنازل من السكان، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على إزالة
وأكد رئيس حي منشأة ناصر، أن الصخرة المذكورة لم تقع، وإنما كانت المنطقة مهددة بحدوث انهيار صخري خلال فترة قصيرة نتيجة وجود شروخ، معقبًا أنه تم إتخاذ إجراءات استباقية بصورة فورية.
وأوضح أنه يجري حاليًا هدم المنازل ومساواة المنطقة بالأرض، بعد إخلاء جميع المنازل من السكان، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على إزالة المناطق ذات الخطورة في المنطقة بأكملها.
كانت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد وجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المواطنين المتضررين من وقوع تصدع صخري في منطقة الدويقة، نتيجة تسرب لمياه الصرف الصحي من المنازل الموجودة في المنطقة العليا بالمنطقة، الأمر الذي أحدث تصدعات بصخور المنطقة.
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