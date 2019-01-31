انت الان تتابع السيسي يوافق على تشغيل المنطقة الصناعية الروسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 420 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي مصر وروسيا بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجمهورية مصر العربية، والموقعة في موسكو بتاريخ 23 مايو 2018، ونشر القرار نشر القرار بالجريدة الرسمية اليوم الخميس. كما نشرت الجريدة الرسمية، 14 قرارا للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بتخصيص قطع أراضى للمنفعة العامة بعدد من المحافظات، وتخصصت الأراضى لإقامة مدارس ووحدات صحية ومعاهد ومحطات للصرف الصحي.

وكان مجلس النواب، قد وافق في نوفمبر الماضي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2018 بالموافقة على الاتفاقية بين حكومتي مصر وروسيا الاتحادية بشأن إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.وأرسل علي عبد العال، رئيس المجلس، رسالة طمأنة إلى أن الاتفاقية صياغتها منضبطة، قائلا: