المونوريل وبشاير الخير.. مشروعات تنموية بالإسكندرية

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أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، أن تعداد الإسكندرية وصل إلى نحو 5.5 مليون نسمة، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من سكان الإسكندرية يتركز في شرق المدينة. واستعرض المحافظ المشروعات الجارية على أرض الإسكندرية، وأهم المشروعات والملفات المنفذة ومنها، مشروعات الطرق والكباري بعدد 8 مشروعات، ومشروعات الصرف الصحي وعلى رأسها مشروع محطة التنقية الشرقية ومحطة معالجة الصرف الصحي والتي تتكلف مليار و400 مليون جنيه، ومشروعات الإسكان الخاصة بتطوير العشوائيات "بشاير الخير 1 و2"، ومشروع إسكان برج العرب بوحدات تقدر بـ13 ألف وحدة سكنية.

وأضاف أن هناك مشروعات متنوعة أخرى بين مشروعات خدمية ومشروعات في مجال الطاقة ومشروعات في مجال الصحة تمت خلال الخمس سنوات السابقة على أرض الإسكندرية بإجمالي 39 مليار جنيه.وأشار قنصوة إلى أهم المشروعات الجارية حاليًا على أرض الإسكندرية منها "مشروع محور المحمودية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال