مصر | بعد ارتكابهم 7 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالمنوفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد ارتكابهم 7 وقائع.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالمنوفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنوفية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية، واعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة. وأكدت تحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام كل من "سعد. م. د"، 28 عاما، "مسجل خطر" ومتخصص فى السرقة بالإكراه"، و"أحمد. ج. ع"، 21 عاما، سبق اتهامه فى 6 قضايا "سرقة بالإكراه، سرقات عامة، مخدرات"، و"مصطفى. ش. ع"، 23 عاما، وسبق اتهامه فى قضيتى "سرقة بالإكراه، وسلاح أبيض" بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية. وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقة للعيار ذاته، وسلاح أبيض "مطواة"، ومقص حديدي. واعترف المتهمون بإحرازهم للسلاح النارى والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والمقص لاستخدامه في نشاطهم الإجرامى، واعترفوا بارتكاب 7 وقائع سرقة، وببيع متحصلات نشاطهم الإجرامى لـ"سعيد. ع. ع" 21 عاما، حيث تم ضبطه وبحوزته جميع الدراجات النارية المبلغ بسرقتها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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