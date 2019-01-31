مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالفيوم

تمكنت مديرية أمن الفيوم من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقة السيارات، واعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة بالفيوم.

وأكدت معلومات مباحث مركز شرطة إطسا بمديرية أمن الفيوم قيام خمسة أشخاص "لهم معلومات جنائية"، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقة السيارات بأسلوب المغافلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم عدا أحدهم "محدد"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 3 حوادث سرقات بدوائر أقسام شرطة ( ثالث أكتوبر والأهرام بالجيزة، المقطم بالقاهرة) بالاشتراك مع المتهم الهارب وأرشدوا عن المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، جار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة مقتل طالبة بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

وتبلغ لأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن العام، من "محمود.ع.م"، سن 45، موظف بشركة بترول، ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بوفاة كريمته، طالبة، سن 15، وتقديمه تقرير صادر عن مفتش الصحة يتضمن وجود بقايا نزيف دموي حول الفم.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: والد المجني عليها، وزوجة الأول "رباب. ر. ع"، سن 39، ربة منزل.

وتبين أنهما اعتادا في الآونة الأخيرة احتجاز المجني عليها بالمنزل وتقييدها بالحبال، وتناوب التعدي عليها بالضرب لتكرار محاولتها الهروب مما أصابها بحالة إعياء وضعف أدت إلى وفاتها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن الأدوات المستخدمة في إيثاق المجني عليها ( حبل، إيشارب ).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.