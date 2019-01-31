مصر | السجن 5 سنوات لـ"هشام عبدالله" وزوجته غادة في قضية "إعلام الإخوان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 5 سنوات لـ"هشام عبدالله" وزوجته غادة في قضية "إعلام الإخوان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنايات القاهرة بطره، بحكمها على 28 متهما بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا "طوارئ".

وعاقبت المحكمة المتهم هشام محمد عبدالله وزوجته غادة محمد نجيب، بالسجن لمدة خمس سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين محمد السعيد الشربيني سامح سليمان إبراهيم ومحمد محمد محمد عمار.

والمتهمون المحبوسون هم هاني عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد وأحمد علي عبد العزيز ومجدي محمد محمد عمارة وطه محمد علي الحلبي ونعمان السيد محمد.

وكان جاء في قرار الاتهام أنه في غضون عامي 2017 و2018 أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها منع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتحريض ضد موْسسات الدولة.

وتبين من قرار الاتهام أن 19 متهما "هاربين" وهم حسام الدين عاطف ومحمد عبد العزيز محمد شوبير"مقيم حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية" وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبد الفتاح وتوفيق علي علي حسن وعبد الحكم محمد عبد الغني حسبو ومحمد أحمد حافظ ومايسة محمود وغادة محمد نجيب وهشام محمد عبد الدائم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام أحمد علي ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى وأحمد محمد عبد الحليم ومصطفى محمد مصطفى.

وكان المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين أمر بإحالة 28 متهما بينهم 17 "هاربين" وسيدتان والباقي تم إحالتهم محبوسون ويتم محاكمتهم أمام جنايات شمال الجيزة، وتم إخطار الإنتربول بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين على ذمة القضية.

وقام فريق من أعضاء النيابة العامة بالتحقيق مع المتهمين تحت إشراف المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بالنيابة.