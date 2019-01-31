مصر | ضبط عاطل استولى على حساب كاش لشخص آخر وحول مبالغ مالية لنفسه

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تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، من ضبط عاطل بتهمة بالاستيلاء على حساب كاش خاص بشخص آخر بإحدى شركات تقديم خدمات المعاملات المالية، وتحويل مبالغ مالية لنفسه من خلاله.
ضبط عاطل استولى على حساب كاش
وتعود البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من المدعو "هاني.ع. م"، مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة"، بتضرره من أحد الأشخاص "مجهول" لقيامه بالدخول على الحساب الخاص به على موقع إحدى الشركات التى تقدم خدمات المعاملات المالية بطريقة غير مشروعة"، وقيامه بعمل تحويلات مالية منه.
ومن خلال البحث والتحري أسفرت الجهود عن أن مرتكب الواقعة المدعو "أحمد.م.ص"، مواليد 2001، مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة".
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمديرية أمن الجيزة، تم ضبط المذكور، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه الواقعة.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعدد من الوقائع الأخرى المماثلة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
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تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة مقتل طالبة بدائرة قسم شرطة الدخيلة.
وتبلغ لأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن العام، من "محمود.ع.م"، سن 45، موظف بشركة بترول، ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بوفاة كريمته، طالبة، سن 15، وتقديمه تقرير صادر عن مفتش الصحة يتضمن وجود بقايا نزيف دموي حول الفم.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: والد المجني عليها، وزوجة الأول "رباب. ر. ع"، سن 39، ربة منزل.
وتبين أنهما اعتادا في الآونة الأخيرة احتجاز المجني عليها بالمنزل وتقييدها بالحبال، وتناوب التعدي عليها بالضرب لتكرار محاولتها الهروب مما أصابها بحالة إعياء وضعف أدت إلى وفاتها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن الأدوات المستخدمة في إيثاق المجني عليها ( حبل، إيشارب ).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
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