مصر | ضبط عاطل استولى على حساب كاش لشخص آخر وحول مبالغ مالية لنفسه

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تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، من ضبط عاطل بتهمة بالاستيلاء على حساب كاش خاص بشخص آخر بإحدى شركات تقديم خدمات المعاملات المالية، وتحويل مبالغ مالية لنفسه من خلاله.

ضبط عاطل استولى على حساب كاش

وتعود البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من المدعو "هاني.ع. م"، مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة"، بتضرره من أحد الأشخاص "مجهول" لقيامه بالدخول على الحساب الخاص به على موقع إحدى الشركات التى تقدم خدمات المعاملات المالية بطريقة غير مشروعة"، وقيامه بعمل تحويلات مالية منه.

ومن خلال البحث والتحري أسفرت الجهود عن أن مرتكب الواقعة المدعو "أحمد.م.ص"، مواليد 2001، مقيم بدائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمديرية أمن الجيزة، تم ضبط المذكور، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وعدد من الوقائع الأخرى المماثلة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.