مصر | قرار هام من النائب العام بشأن "الفيديو الإباحي" المنسوب لرانيا يوسف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار هام من النائب العام بشأن "الفيديو الإباحي" المنسوب لرانيا يوسف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدر المستشار النائب العام، قرارا بإرسال البلاغ المقدم من شعبان سعيد محامي رانيا يوسف ضد مروج الفيديو المسيء المقال إنه منسوب إليها بإرساله لنيابة وسط القاهرة لاتخاذ اللازم قانونا والبدء في التحقيق.
وتقدم شعبان سعيد المحامي، وكيلًا عن الفنانة رانيا يوسف ببلاغ للنائب العام الذي حمل رقم 1226 سنة 2019 عرائض النائب العام ضد شخص مجهول قام بتحليل أحد مقاطع الفيديو الإباحية ونسبه إليها، وأدعى أنه هي من تظهر خلال الفيديو، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وجاء في البلاغ أن موكلته فوجئت بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والـ"يوتيوب" يحتوي على مشاهد إباحية لفتاة يشار إليها على أنها هي على خلاف الحقيقة.
وتابع البلاغ الذي حمل رقم 1226 سنة 2019 عرائض النائب العام، أن الشاكية تتعرض لحملة ممنهجة لتشويه سمعتها لا تعرف من يقف خلفها، مطالبًا بالقبض على مروج تلك الفيديوهات المزعوم نسبها إليها، لاتهامه بسبها وقذفها وطعنه في عرضها.
وطالب البلاغ بسرعة القبض على الشخص الذي يظهر في الفيديو ومعرفة ظروف وملابسات الواقعة والمحرضين على انتشار هذه الفيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي وموقع اليوتيوب والقبض على كل من ينشر هذه الفيديوهات المفبركة واتخاذ الاجراءات الجنائية وإحالتهم للمحاكمة.
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تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة مقتل طالبة بدائرة قسم شرطة الدخيلة.
وتبلغ لأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن العام، من "محمود.ع.م"، سن 45، موظف بشركة بترول، ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بوفاة كريمته، طالبة، سن 15، وتقديمه تقرير صادر عن مفتش الصحة يتضمن وجود بقايا نزيف دموي حول الفم.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: والد المجني عليها، وزوجة الأول "رباب. ر. ع"، سن 39، ربة منزل.
وتبين أنهما اعتادا في الآونة الأخيرة احتجاز المجني عليها بالمنزل وتقييدها بالحبال، وتناوب التعدي عليها بالضرب لتكرار محاولتها الهروب مما أصابها بحالة إعياء وضعف أدت إلى وفاتها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن الأدوات المستخدمة في إيثاق المجني عليها ( حبل، إيشارب ).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
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