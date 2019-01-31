مصر | ضبط شركة لحيازة القائمين عليها أجهزة بث فضائي بدون ترخيص بالجيزة

ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، شركة بالجيزة لحيازة القائمين عليها أجهزة بث فضائي مباشر بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون.

وأكدت التحريات قيام إحدى شركات الخدمات الإعلامية الكائن مقرها بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، والمملوكة لهانى. ع.ا، 50 عامًا، بتقديم الدعم الفني واللوجيستي لعدد من القنوات الإخبارية والأجنبية، وحيازة القائمين عليها لأجهزة بث فضائى مباشر "SNG" بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون، يقوم من خلالها ببث برامج مباشرة من داخل إستوديوهات مُجهزة من داخل مقر الشركة.

وتم استهداف مقر الشركة وضبط "محمود.م.ع"، مواليد 1980، "حسن.ع.م"، مواليد 1977، المدير المسئول بالشركة، "عمر.ش.ع"، مواليد 1993، مونتير، و"أحمد.م.م"، مواليد 1984 ، فني اتصالات.

وبتفتيش مقر الشركة في حضورهم تم ضبط، محطتي بث فضائي مباشر "SNG" غير مُكتملة الأجزاء، 4 أجهزة خاصة بإستقبال المادة المصورة "صور، فيديو" وتحويلها إلى إشارة، جهازي مقوى إشارة، جهازى "LNB" بالكوابل الخاصة بها، 5 وحدات مونتاج مُحمل عليها العديد من الفديوهات والمقاطع المسجل، جهاز ميكسر تحكم صوت وصورة، 5 كاميرات تصوير للمحترفين، 9 قطع "لوجو مايك" لقنوات فضائية مُختلفة.

وتمثلت مخالفات الشركة المشار إليها، في مخالفة القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف والحقوق المجاورة، لاستغلال وعرض مصنفات فنية بدون ترخيص من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، مخالفة قانون تنظيم الإتصالات، مخالفة أحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام واتحاذ الإذاعة والتليفزيون لحيازة واستخدام أجهزة بث فضائى مباشر، مخالفة القانون الخاص بأحكام الرقابة على المصنفات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.