مصر | المشدد 15 سنة لـ9 متهمين بتهمة البلطجة ومحاولة قتل بالطالبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 15 سنة لـ9 متهمين بتهمة البلطجة ومحاولة قتل بالطالبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات الجيزة الدائرة 20، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة في السيدة زينب، برئاسة المستشار مجدي مصطفى، وعضوية المستشارين حسين مسلم، وعبد الوهاب عطية، وسامح رمزي، وسكرتارية صلاح مصطفى ومحمد أبو العلا، بالسجن المشدد 15 عامًا لـ 9 متهمين بتهمة البلطجة ومحاولة قتل وإصابة 3 أشخاص بأسلحة نارية وبيضاء في الطالبية.

وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية، أمرت بإحالة كل من: "و.ح"، و"م.ع"، و"م.ع"، و6 هاربين، إلى محكمة الجنايات، لشروعهم في قتل "ع.ع"، وإصابة نجله "ي.ع" مهندس، و"ن.ع" خفير، حيث أعدوا عليهم بسلاحين "طبنجة وسلاح أبيض" و"شوم وسنج" لاغتصاب قطعة أرض حيازة المجنى عليه الأول.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الشروع في القتل وإصابة آخرين واستعراض القوة والعنف والبلطجة، وأمرت بحبس المتهمين وضبط وإحضار الهاربين وإحالتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.