مصر | المشدد 15 سنة لـ9 متهمين بتهمة البلطجة ومحاولة قتل بالطالبية

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وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية، أمرت بإحالة كل من: "و.ح"، و"م.ع"، و"م.ع"، و6 هاربين، إلى محكمة الجنايات، لشروعهم في قتل "ع.ع"، وإصابة نجله "ي.ع" مهندس، و"ن.ع" خفير، حيث أعدوا عليهم بسلاحين "طبنجة وسلاح أبيض" و"شوم وسنج" لاغتصاب قطعة أرض حيازة المجنى عليه الأول.
ووجهت النيابة للمتهمين تهمة الشروع في القتل وإصابة آخرين واستعراض القوة والعنف والبلطجة، وأمرت بحبس المتهمين وضبط وإحضار الهاربين وإحالتهم إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.
"جريمة بشعة".. أب يعذب طفلته حتى الموت بمساعدة زوجته بالإسكندرية
تمكن قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، من كشف غموض وتحديد وضبط مرتكبي واقعة مقتل طالبة بدائرة قسم شرطة الدخيلة.
وتبلغ لأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن العام، من "محمود.ع.م"، سن 45، موظف بشركة بترول، ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بوفاة كريمته، طالبة، سن 15، وتقديمه تقرير صادر عن مفتش الصحة يتضمن وجود بقايا نزيف دموي حول الفم.
وتم تشكيل فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: والد المجني عليها، وزوجة الأول "رباب. ر. ع"، سن 39، ربة منزل.
وتبين أنهما اعتادا في الآونة الأخيرة احتجاز المجني عليها بالمنزل وتقييدها بالحبال، وتناوب التعدي عليها بالضرب لتكرار محاولتها الهروب مما أصابها بحالة إعياء وضعف أدت إلى وفاتها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن الأدوات المستخدمة في إيثاق المجني عليها ( حبل، إيشارب ).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
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