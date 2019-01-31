مصر | ضبط مهندس أنشأ أكاديمية وهمية لمنح دورات تدريبية في علوم الطيران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مهندس أنشأ أكاديمية وهمية لمنح دورات تدريبية في علوم الطيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإنشاء أكاديمية وهمية لمنح دورات تدريبية لعلوم الطيران وتعليم قيادة الطائرات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني قيام "محمود.ع.م"، مواليد 1985، مهندس ميكانيكا، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بمحافظة القاهرة، بإنشاء أكاديمية وهمية لتعليم "قيادة الطائرات" بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر دون الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط من الجهات المعنية، والإعلان عنها بمختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لمنح دورات تدريبية في علوم الطيران وقيادة الطائرات من خلال إحدى الأكاديميات الدولية المتخصصة بدولة أفريقية ومنح الحاصلين على تلك الدورات شهادة معتمدة من الأكاديمية المشار إليها تمكنهم من العمل بشركات الطيران المختلفة، وأنه يقوم بممارسة ذلك النشاط الإجرامي ستاراً لتمكين بعض الشباب من الحصول على تأشيرات سفر للخـــارج بقصد التعليم -خلافاً للحقيقة– مقابل مبالغ مالية تراوحت من 20 إلى 40 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المحلية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني تم ضبط المتهم المذكور بمقر الأكاديمية المشار إليه وعُثر بها على ما يلي:

- عقدا اتفاق منسوبان للأكاديمية المتواجدة بالدولة الأفريقية المشار إليها تُفيد بأن الأكاديمية التي أنشأها المذكور هي المفوض والوكيل لها في جمهورية مصر العربية وشمال أفريقيا والشرق الأوسط "خلافاً للحقيقة".

- ( 7 ) خطابات باللغة الأجنبية منسوبة للأكاديمية المتواجدة بالدولة الأفريقية موجهة لسفارة تلك الدولة بالقاهرة تفيد التحاق أشخاص محددين بدراسة قيادة الطائرات بالأكاديمية – على خلاف الحقيقية - "مزورة بالكامل ".

- أكلاشيه باسم الأكاديمية المتواجدة بالدولة الأفريقية يستخدمه المتهم في تزوير الخطابات المشار إليها.

- ( 4 ) أكلاشيهات باللغة الأجنبية تحوي بصماتها اسم ولوجو الأكاديمية الوهمية التي أنشأها المذكور.

- ( 37 ) إيصال استلام نقدية تفيد إستلام المتهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 إلى 40 ألف دولار أمريكي بأسماء أشخاص مختلفة.

- ( 75 ) طلبا للالتحاق بالأكاديمية بأسماء أشخاص مختلفة.

- مجموعة من صور مستندات خاصة براغبي الانضمام للدراسة بالأكاديمية "بطاقات رقم قومي –شهادات ميلاد- شهادات تخرج – صحيفة الحالة الجنائية – جوازات سفر ".

وأمكن الاستدلال على عدد أربعة من المتقدمين للأكاديمية، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.