مصر | إسناد مهمام مأمورية محكمة الاستئناف بطره للمستشار محمد شيرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسناد مهمام مأمورية محكمة الاستئناف بطره للمستشار محمد شيرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة الاستئناف، قرار بإسناد مهام رئيس مأمورية محكمة استئناف القاهرة الملحقة بمعهد أمناء الشرطة بطره، للمستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، مع إعطاءه كافة الصلاحيات. والمستشار محمد شيرين فهمي، رئيسا للدائرة ١١ إرهاب، وينظر قضايا محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في اقتحام الحدود الشرقية، والتخابر مع حماس، وكذلك قضايا أخرى بينها إرهاب مطعم كنتاكي وكمين المنوات.

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