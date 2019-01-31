مصر | بمناسبة عيد الشرطة.. الإفراج عن 487 سجينا بموجب عفو رئاسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بمناسبة عيد الشرطة.. الإفراج عن 487 سجينا بموجب عفو رئاسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفرج قطاع السجون عن 487 نزيلا، إعمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (52/2019) الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وعيد ثورة يناير لسنة 2019.

وواصل قطاع مصلحة السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (74) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

وكما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (413) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.