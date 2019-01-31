أخبار مصر | عضو لجنة الـ50 لصياغة الدستور: "بعض المواد بحاجة لتعديل.. مش هنسجد له"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو لجنة الـ50 لصياغة الدستور: "بعض المواد بحاجة لتعديل.. مش هنسجد له" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور، إن "بعض مواد الدستور بحاجة لتعديل وإعادة نظر، واستقبل ذلك بثقة وصدر رحب، لأن الأديان السماوية هي الوحيدة اللي محدش يقرب منها، ولا يعدل منها، لكن الدستور من صنع البشر".

وأضاف طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة": "إحنا كنا 50 عضوا وقبل منا كان يوجد 10 أعضاء في لجنة العشرة، التي كان بها 5 أساتذة جامعة 5 رؤساء محاكم، وكنا خمسين عضوا يمثلون كافة أطياف المجتمع المصري، بينهم 5 سيدات و5 شباب، و3 مسيحيين و3 من الأزهر ونقيب المحامين ونقيب الأطباء والأحزاب السياسية، وجلسنا من 1 سبتمبر حتى 30 ديسمبر نجهز الدستور من الصبح لآخر النهار، واجتهدنا وقلنا إنه دستور موائم للمرحلة ولم نقل أنه مثاليًا أو أحسن دستور في العالم، والناس خرجت و98.8 قالوا نعم لهذا الدستور، وأقسم عليه الرئيس والوزراء ومجلس النواب".

وواصل طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور، "فيه متغيرات والواقع مختلف ويؤكد ذلك، وهذا يتطلب وضع دستور قابل للتنفيذ، والتعديل يقوي المواد ويفعلها بدل من النصوص المعطلة، ونحن حددنا نسب مئوية بنسبة 4% للتعليم و3% الصحة و1% البحث العلمي، وقلنا إنها من إجمالي الناتج القومي، وما تم في السنوات الماضية كان من الدخل القومي وليس الناتج القومي".

وأورد طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وعضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور، أن "الدستور مش هنسجد له، وبقول يتغير بحوار مجتمعي محترم، وعندي عدد من المواد أرى أنه لا بد من تعديلها، فالدستور يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكوم وأجهزة الدولة، وكلنا مع مصلحة الوطن وعلى قلب رجل واحد، ويجب المساهمة في النهوض بهذه الدولة".