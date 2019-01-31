أخبار مصر | وزير البيئة السابق يتولى منصبا جديدا في المتحف القومي للحضارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير البيئة السابق يتولى منصبا جديدا في المتحف القومي للحضارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب الدكتور خالد العناني وزير الآثار بالدكتور خالد فهمي وزير الآثار السابق، والذي تولى مهام منصبه الجديد كمشرف عام على مشروع المتحف القومي للحضارة المصرية.

وجاء ذلك أثناء لقاء العناني بالعاملين في المتحف صباح اليوم لمتابعة وتفقد سير العمليات الإنشائية والتجهيزات الجارية به حيث من المقرر افتتاحه جزئيًا قريبًا.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور خالد فهمي حاصل علي شهادة الدكتوراه في اقتصاديات البيئة، من جامعة العلوم الاقتصادية ببرلين، عام 1984، كما تدرج في العديد من المناصب حيث يعمل أستاذا بمركز دراسات البيئة وإدارة الموارد الطبيعية بمعهد التخطيط القومى، كما تقلد منصب وزير البيئة من عام 2013 إلى عام 2015.