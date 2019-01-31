أخبار مصر | "العناني" يلتقي العاملين في المتحف القومي للحضارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العناني" يلتقي العاملين في المتحف القومي للحضارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى صباح اليوم الدكتور خالد العناني وزير الآثار، بالعاملين في المتحف القومي للحضارة المصرية، لمتابعة مستجدات الأعمال في المتحف.

وناقش العناني مع العاملين بالقومي للحضارة، آليات العمل في الفترة المقبلة للالتزام بالتوقيتات المحددة للأنتهاء من تجهيز ثلاث قاعات عرض بالمتحف قبل افتتاحهم خلال الأشهر القادمة.

كما أثني العناني على روح التعاون الواضحة والجميلة بين العاملين.

ويقع المتحف في مدينة الفسطاط بالقاهرة علي مساحة 33.5 فدان، ويستوعب خمسون ألف قطعة أثرية تحكي مراحل تطور الحضارة المصرية بالإضافة إلى عرض لإنجازات الإنسان المصري في مجالات الحياة المختلفة منذ فجر التاريخ حتي وقتنا الحاضر، كما يحتوى على نماذج وصور فوتوغرافية ومخطوطات ولوحات زيتية وتحف فنية وآثار من العصر الحجري والفرعوني واليوناني الروماني والقبطي والعربي وحضارة السودان والعصر الحديث. ويطل موقع المتحف على بحيره طبيعية وهي بحيره عين الصيرة.

تعود فكرة إنشاء المتحف القومى للحضارة المصرية إلى عام 1982 عندما قامت منظمة اليونسكو بالإعلان عن حملة دولية لإنشاء المتحف القومى للحضارة ومتحف النوبة بأسوان، وفي عام 1999 تم اختيار الموقع الحالي للمتحف بالفسطاط بدلاً من موقعه السابق بالجزيرة، وتم عمل الحفائر الأثرية بموقع المتحف في الفترة من 2000 حتى 2005، وتم وضع حجر الأساس لمبنى المتحف في عام 2002.

يقع المتحف القومي بمنطقة الفسطاط في مصر القديمة ويطل على بحيرة عين الصيرة. تبلغ مساحة المتحف حوالي 33,5 فدان منها 130 ألف متر مربع من المباني، ومن المتوقع أن يضم 50 ألف قطعة أثرية من مختلف عصور مصر القديمة وحتى التاريخ المعاصر، ويضم مجموعة من المخازن لحفظ الآثار مجهزة بأحدث التقنيات.