أخبار مصر | وزيرة البيئة توقع بروتوكول تعاون مع محافظ القليوبية.. وتطالب بتقدير ثروة الأشجار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة البيئة توقع بروتوكول تعاون مع محافظ القليوبية.. وتطالب بتقدير ثروة الأشجار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية بروتوكول تعاون بشأن إنشاء مشتلين بأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية لإنتاج أشجار الزينة اللازمة لتجميل الشوارع والميادين والطرق الرئيسية والفرعية، وكذلك دعم المدارس الكائنة بمدينة شبرا الخيمه بالشتلات اللازمة خلال برامج التوعية البيئية التى تنفذ للطلبة خلال العام الدراسى.

وأكدت وزيرة البيئة أن توقيع هذا البرتوكول يأتي استكمالا للمشروعات البيئية التى تتم بالمحافظة حيث سيتم قريبا وضع حجر الأساس لافتتاح أول محطة وسيطة خاصة بمنظومة النظافة بالمحافظة فزراعة الأشجار يجب أن يتم بالتوازى مع التخلص الآمن من القمامة للحفاظ على البيئة بشكل عام وتحسين المظهر الجمالى وأيضا المساهمة فى التصدى لقضية التغيرات المناخية من خلال خفض أنبعاثات ثانى اكسيد الكربون.

وأوضحت "فؤاد" أن وزارة البيئة تسعى لتعميمم هذه المشروعات بكافة محافظات الجمهورية من أجل خلق جيل يقدر هذه الثروة من الأشجار فلا غنى عن وجودها فى حياتنا، ونعمل حاليا على تفعيل مبادرة الوزارة للحوار المجتمعى لمنظومة النظافة من أجل تغيير ثقافة الشارع المصرى بكل فئاته فى التعامل مع القمامة ولكى يشعر المواطن المصرى به.

وبموجب هذا البروتوكول ستساهم الوزارة فى تمويل موازنة تنفيذ المشروع وتحويل المبالغ المشار إليها إلى محافظة القليوبية عقب توقيع البروتوكول من كلا الطرفين، وأيضا إجراء المعاينة الفنية للمواقع المقترحة لإنشاء المشاتل علي الطبيعة وإعداد تقرير فني ووضع الشروط والمواصفات الفنية لمستلزمات المساهمة في إنشاء المشاتل لإنتاج الأشجار في نطاق أحياء شرق وغرب شبرا الخيمة.

ومن جانبه أكد الدكتور علاء عبد الحليم أن المحافظة ترحب بكل المبادرات للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين ونطمح بوجود العديد من المشروعات للحفاظ على البيئة والمنظر الحضارى الراقى.

وأضاف أن المحافظة تلتزم وفقا للبرتوكول بتخصيص مساحة من الأرض لاستغلالها كمشتل لإنتاج الأشجار والنباتات وإتاحة منتجات هذه المشاتل للأفراد والهيئات بسعر التكلفة، طبقًا لنص المادة رقم "27" من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وكذلك الإلتزام بالشروط والمواصفات الفنية للأصناف والكميات الواردة من جهاز شئون البيئة المتفق عليها ببروتوكول التعاون بين الطرفين وإستلام الأصناف ومستلزمات الإنتاج والأدوات الزراعية والصوب الزراعية وفقًا للمواصفات الفنية الملحقة بالبروتوكول.

وتوفير مصدر مياه دائم وكافى ومناسب يلبي الإحتياجات المائية للنباتات والشتلات والأشجار بالمشتل، وإنهاء المحافظة لكافة أعمال البنية الأساسية اللازمة لتشغيل وتأمين المشتل ومشتملاته، وأيضا وضع خطة إنتاج سنوية للمشتل يتم إعتمادها سنويًا والإشراف ومتابعة تنفيذ الأعمال طبقًا للشروط والمواصفات الفنية الواردة من جهاز شئون البيئة.