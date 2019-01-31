انت الان تتابع رشوان: تعديل الدستور مسألة تنظمها الإرادة الشعبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ونقيب الصحفيين الأسبق: إن "تعديل الدستور مسألة تنظمها المبادئ الدستورية، التي من أهمها دعم الإرادة الشعبية لهذه التعديلات"، مشيرًا إلى إسقاط دستور محمد محمود باشا عام 1930 لأنه كان إرادة فرد أو حزب، بينما الدستور لا بد أن يعبر عن الإرادة الشعبية. وأضاف رشوان خلال لقائه مع برنامج كل يوم، عبر فضائية on e، "هذه الإرادة الشعبية من حقها أن تفعل ما تريد، لكن أن يُعدل الدستور بمعرفة شخص أو شخصين، فهذا لم يعد دستورًا".
وأوضح أن الدستور الفرنسى الحالى الذى وضع فى عام 1958 عُدل نحو 24 مرة حتى عام 2008، مردفًا: "مصر في حالة تحول وانتقال، لو كانت هناك رغبة شعبية في التعديل يجب أن يتم تمثيل هذه الإرادة الشعبية في التعديلات، وأن يفتح حوارا نتحمل فيه أي رأي آخر، طالما في إطار المصلحة العامة"وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات،
وأوضح أن الدستور الفرنسى الحالى الذى وضع فى عام 1958 عُدل نحو 24 مرة حتى عام 2008، مردفًا: "مصر في حالة تحول وانتقال، لو كانت هناك رغبة شعبية في التعديل يجب أن يتم تمثيل هذه الإرادة الشعبية في التعديلات، وأن يفتح حوارا نتحمل فيه أي رأي آخر، طالما في إطار المصلحة العامة"
وتابع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، "من أهم مفاخر هذا الدستور حرصه على الحقوق والحريات العامة في مصر"، مضيفًا: "البعض قد يرى أنه أفرط في هذا الأمر، وأنا لا أرى هذا، لأنه تحدث عن مجموعات ومناطق من أبناء الشعب المصري مثل سيناء والنوبة، وفئات اجتماعية مثل العمال والفلاحين"
واختتم "الدستور أكد على عدم إغلاق أو مصادرة أو تعطيل أي صحيفة ولو بحكم قضائي، مؤكدًا على أهمية الاحتفاظ بالمبادئ فوق الدستورية في الدستور الحالي، مع إمكانية إضافة مكتسبات أخرى".
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