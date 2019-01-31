حبس مزارع أطلق الرصاص على زميله بسبب «كلب» في طوخ

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قررت نيابة مركز طوخ حبس مزارع في طوخ لإطلاقه الرصاص على مزارع زميله في الشارع، بسبب قيام المجني عليه بمعاتبته على اصطحابه "كلب" والسير به في الشوارع، ما يثير الرعب بين المواطنين والأطفال والفتيات. وجهت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح ناري دون ترخيص، وإخطار الطب البيطري، ومركز طوخ لإعمال شؤونهم بخصوص الكلب كما قررت النيابة الاستماع لأقوال المصاب بعد تماثله للشفاء. وقال المتهم ويدعى "أ س ى" 38 سنة، مزارع، في أقواله، إنه أثناء سيره بالكلب في أحد شوارع قرية شبرا هارس مصطحبا كلب "جيرمن"، وهو من النوع الأليف قام المجنى عليه بمعاكسته فهجم الكلب عليه.
وأضاف أن المجني عليه قذف الكلب بالطوب والحجارة، وعندما دافعت عن الكلب حدثت بيني والمجني عليه مشادة تطورت إلى مشاجرة بالأيدي وأطلقت عليه الرصاص من بندقيه خرطوش بحوزتي فأصيب. وأضاف المتهم، أنا لم أكن أقصد قتله أو إصابته، إنما أردت ترهيبه وإبعاده الكلب، فأصيب برش الخرطوش. وتوصلت التحريات إلى أن المتهم
وأضاف أن المجني عليه قذف الكلب بالطوب والحجارة، وعندما دافعت عن الكلب حدثت بيني والمجني عليه مشادة تطورت إلى مشاجرة بالأيدي وأطلقت عليه الرصاص من بندقيه خرطوش بحوزتي فأصيب.
وأضاف المتهم، أنا لم أكن أقصد قتله أو إصابته، إنما أردت ترهيبه وإبعاده الكلب، فأصيب برش الخرطوش.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يمتلك "كلب" ويقوم بتهديد المارة والأطفال في الشارع محل سكنهم ولدى قيام المجني عليه بمعاتبة المتهم حدثت بينهما مشادة كلامية قام على أثرها المتهم بإطلاق عيار ناري من بندقية خرطوش محدثا إصابته وفر هاربًا.
تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم بإرشاده ضبط السلاح الناري المستخدم في الواقعة عبارة عن بندقية خرطوش وتم التحفظ عليه.
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