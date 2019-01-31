شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: لجنة بكل محافظة للإشراف على تنفيذ «طلاء واجهات المنازل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، والمهندس محمد أبوسعده رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضاري، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمسؤولين بالمحافظات.

تم خلال اللقاء استعراض آليات تنفيذ تكليف رئيس الجمهورية للمحافظين والذى وجه به رئيس مجلس الوزراء الخاص بطلاء واجهات المنازل بالمحافظات والألوان المقترحة طبقاً لطبيعة كل محافظة أو مجموعة محافظات في الإقليم، ودور المجتمع المدنى في التنفيذ.

وقال «شعراوي» إن هذا التكليف يأتي في إطار تنفيذ قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والذى يلزم أصحاب العقارات بتشطيب الواجهات قبل توصيل المرافق لها من الوحدات المحلية والإدارات الهندسية بالأحياء والمدن، مشيرا إلى «أننا نسعى إلى اختيار الألوان التي تتناسب مع طبيعة وبيئة كل محافظة لتخرج بصورة جمالية وحضارية بدلاً من الطوب الأحمر الذي يغطى واجهات المنازل حالياً بصورة غير حضارية».

وأضاف الوزير أنه سيتم مراعاة الأماكن الآثرية والمعمارية التي تتمتع بطبيعة خاصة والموجودة في عدد من المحافظات، لافتا إلى أنه لابد من وجود مهلة زمنية لتنفيذ القرار في المحافظات، وأن الوحدات المحلية والإدارات الهندسية ستقوم بالإشراف على تنفيذ القرار لوجود حصر لديها بكافة العقارات الموجودة في نطاق عملها وذلك بالتنسيق مع اتحادات الشاغلين بالعقارات.

من جانبه، قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنه لابد من الاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذ التكليف، مشددا على أهمية دور الإعلام والتواصل مع المواطنين للمساعدة في ذلك، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من تجربة المحافظة السابقة في القاهرة الخديوية والتى تمت مع التنسيق الحضارى وضرورة وجود جهة واحدة مسؤولة عن تنفيذ القرار.

فيما نوه محافظ الإسكندرية إلى أن المحافظة تعاونت خلال الفترة الأخيرة مع المجتمع المدنى ومجتمع الأعمال في هذا المجال، مشيراً إلى المحافظة لديها مبانى تراثية ومبانى ذات طابع معمارى متميز وأخرى مرخصة وغير مرخصة في باقى الأحياء، مؤكدا أهمية هذا القرار الذي سيساعد في تحسين الصورة الحالية للمحافظات، وعرض بعض الأفكار التي تساعد في تحفيز وتشجيع المواطنين لتنفيذ القرار.

وأشاد اللواء أحمد راشد بهذه الفكرة التي أعلنت عنها القيادة السياسية، لافتاً إلى تجربة محافظة الجيزة في توحيد لون العقارات بشارع الهرم خلال السنوات الماضية.

ومن جانبه، عرض المهندس محمد أبوسعده ملامح المشروع القومى لتحسين الصورة البصرية وإحياء الهوية العمرانية والطابع المعماري للمدن المصرية، مشيرا إلى أهمية الصيانة الدورية للعقارات وضمان استمرارية المنظومة بعد تنفيذها، مشددا على أهمية المشاركة المجتمعية وأن يكون السكان والمواطنين شركاء فيما يتم طرحه والتأكيد على أهمية القرار في تعزيز الانتماء للمدن والشوارع وإبراز هويتها العمرانية.

كما عرض «أبوسعده» نماذج لبعض الألوان الموحدة للهوية العمرانية والطابع المعمارى في بعض الدول مثل إيطاليا والمغرب واليونان ودول أخرى.

وأكد «شعراوي» أنه سيتم تشكيل لجنة بكل محافظة يترأسها المحافظ للإشراف على تنفيذ القرار وتضم مسؤولى الشؤون القانونية والتخطيط والتنظيم والإدارات الهندسية والتنسيق الحضاري، مشددا على أهمية متابعة المحافظين لعملية التنفيذ بعد الانتهاء من الألوان والآليات المنظمة لذلك وتقييم القيادات بناءً على معدلات التنفيذ.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم الإسراع في تنفيذ القرار في المحافظات التي سوف تستضيف مباريات كأس الأمم الأفريقية خاصة الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية بها والميادين العامة، مؤكدا أهمية المشاركة المجتمعية للمساعدة في تنفيذ هذا القرار وضرورة وجود ضوابط لعملية الصيانة الدورية للعقارات بعد التنفيذ لتحسين الصورة البصرية لدى المواطنين وإعطاء صورة ذهنية جيدة للمترددين على مصر من الخارج. وتم الاتفاق، في نهاية اللقاء، على عقد اجتماع آخر مع كليات الفنون الجميلة بالمحافظات لعرض تصور للألوان المقترحة التي تتناسب مع طبيعة وبيئة كل محافظة.