شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الخميس، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019، بنسبة نجاح بلغت 76.6%، حيث تقدم لأداء الامتحان هذا العام 152848 حضر منهم 150556 طالب نجح منهم 115323 طالب. لمعرفة النتيجة اضغط هنا

كانت هذه تفاصيل خبر نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في القاهرة.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.