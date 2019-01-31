شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.6% والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الخميس، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019، بنسبة نجاح بلغت 76.6%، حيث تقدم لأداء الامتحان هذا العام 152848 حضر منهم 150556 طالب نجح منهم 115323 طالب.
كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح بلغت 93.5% بحضور 5632 طالب نجح منهم 5266 طالبا، وبلغت نسبة نجاح الإعدادية المهنية 95.86% حيث نجح 2411 طالبا من إجمالي 2515 طالبا تقدموا للامتحان هذا العام، وبلغت نسبة النجاح في الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 100% بنجاح الــ84 طالب وطالبة الذين تقدموا للامتحان، وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين 100% بنجاح الــ36 طالب وطالبة الذين تقدموا للامتحان.
وجاءت إدارة وسط القاهرة التعليمية في المرتبة الأولى، حيث بلغت نسبة النجاح بها 97.98%، يليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة 92.62%، ثم إدارة حلوان التعليمية في المرتبة الثالثة بنسبة 91.58%.
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