شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: الإفراج عن 487 سجينًا بموجب عفو رئاسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، الإفراج عن 487 سجينا من مختلف السجون المصرية بموجب عفو رئاسي، إعمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 2019 الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وعيد ثورة يناير لسنة 2019.

وقالت «الداخلية»، في بيان اليوم الخميس، إن قطاع مصلحة السجون قام بعقد لجان متخصصة لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى أن قرار العفو ينطبق على 74 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم وانتهت أعمالها إلى الإفراج عن 413 نزيلاً إفراجاً شرطياً بعد أن تبين الانتهاء من تأهيل المفرج عنهم من نزلاء السجون واستعدادهم للانخراط في المجتمع.