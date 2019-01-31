شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يتقدم بطلب إحاطة حول ارتفاع سعر «فول التدميس» من 145 لـ375 جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف عمارة، نائب الإسماعيلية، تقدمه بطلب إحاطة عاجل حول ارتفاع سعر «فول التدميس» إلى أكثر من الضعف خلال شهر.

وقال عمارة، لـ«المصري اليوم»، إن «سعر جوال فول التدميس، الذي يصنع منه الفول والطعمية التي تعد الطعام الرئيسي للمصريين في وجبة الإفطار، من 145جنيها في شهر ديسمبر 2018 إلى 375 جنيها حاليا دون أي مبرر، ورغم تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه مؤخرا».

وأرجع ارتفاع الأسعار إلى غياب الرقابة على الأسواق، وظهور مجموعة من المحتكريين الجدد بعيدا عن أعين الدولة، والذين يستوردون بعض السلع ومنها فول التدميس دون معرفة أي تفاصيل عنهم أو عن هامش الربح المتاح لهم بما يحافظ على مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدا «ضرورة تدخل جهاز حماية المستهلك لرصد تلك المشكلة الخطيرة والتى تنذر بزيادة أسعار الفول والطعمية إلى الضعف وتصنع غضب المواطنين رغم جهود الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي في مكافحة الاحتكار».

وأشار النائب إلى أنه «تم ضبط 100 طن من فول التدميس مخزنة في أحد مناطق التل الكبير قبل نحو شهرين يطرح العديد من التساؤلات حول مافيا فول التدميس والتي يجب أن تجيب عليها الحكومة»، وكشف عن تقدمه بطلب رسمي لمسؤولي المحافظة والمحافظ لتخصيص مقر لجهاز حماية المستهلك بالإسماعيلية دون جدوى رغم وجود 15 مقرا للجهاز بالمحافظات، مطالبا وزير التنمية المحلية بالتدخل لتخصيص مقر لرصد تلك التجاوزات بالأسعار.

من جانبه، قال عماد حجازى، المتحدث الرسمي للتموين بالإسماعيلية، إن «هناك زيادة غير مبررة على الإطلاق في سعر فول التدميس الذي يعد الوجبة الرئيسية للمصريين في الفول والطعمية»، لافتا إلى أن «مديرية التموين طرحت فول التدميس في المعرض الرئيسي التابع لها بسعر19 بينما يباع بالأسواق 24 جنيها»، مشيرا إلى أن السعر كان في بداية ديسمبر 2018 قيمته 11جنيها.