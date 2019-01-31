شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة الإدارية»: ضبط 3 مسؤولين سابقين بمطروح في قضايا فساد بـ500 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، عن ضبط كل من السكرتير عام والسكرتير العام المساعد ومدير إدارة الشؤون القانونية السابقين بمحافظة مرسى مطروح، على خلفية اتهامهم في عدة جرائم تتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير وتربيح الغير واستغلال النفوذ بما يقارب مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه.

وقال بيان للهيئة إنه بعرض المتهمين على النيابة العامة، أمرت بحبسهم جميعا ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.