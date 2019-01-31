شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب 10500 عداد مياه مسبق الدفع بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، الإنجازات والمشروعات التى نفذتها الشركة خلال الربع الأخير من عام 2018، مؤكداً أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع، والتى ساهمت بدورها فى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، فى قطاع مياه الشرب.

وقال المهندس أحمد جابر، في تصريحات صحفية: إنه «تم استكمال تنفيذ الجزء الأيمن من الخزان الأرضي بسعة 6500 م3، لخدمة 350 ألف نسمة بمناطق (المنطقة الحرة – منطقة ك 21 – جزء من الساحل الشمالى)، وتأهيل الطرق الداخلية برافع مرغم»، موضحاً أنه فى مجال الشبكات، تم تنفيذ مشروعات إحلال وتجديد لخطوط مواسير بأقطار تتراوح بين 4 و20 بوصة، بإجمالى أطوال حوالى 6 كم، بقطاعات إنتاج وتوزيع مدينة الإسكندرية، وغرب الساحل، لتحسين مستوى الخدمة، ورفع الضغوط، ومواجهة الطلب المتزايد على الخدمة نتيجة النمو السكانى بمناطق الخدمة المختلفة، وتم عمل إحلال وتجديد للمواسير الإسبستوس القديمة المتهالكة بمواسير بلاستيك جديدة بأقطار مختلفة، بقطاع المنطقة الجنوبية، بإجمالى أطوال حوالى 15 كم، لحل مشكلة ضعف وانقطاع المياه بالقرى المحرومة، وهى (توسعات قرية البيضا مهندسين – مركز التدريب 2 طريق جناكليس ك 71 – الكرنك – أبوسمبل 1 – مساكن البوسطة بالعامرية – خلف رافع مياه بنجر السكر 2).

وأضاف «جابر» أنه «في إطار استجابة الشركة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتركيب العدادات مُسبقة الدفع، واستبدال العدادات القديمة، تم حتى الآن تركيب 10500 عداد، بالعديد من المناطق بالمحافظة، ومنها، مدينة بشاير الخير 2، منطقة الداون تاون، مول كارفور، كومباوند أنطونيادس، عمارات الجهاز المركزى، وغيرها، كما وفرت الشركة أماكن للشحن بمنافذ خدمة العملاء بمناطق (محرم بك – المندرة – كوم الدكة – سيدى بشر – القبارى)، وسيتم توفيرها قريباً بمناطق (أبوقير – الرمل – العجمى)».

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية أنه تم إصدار تعليمات لاستكمال تركيب القطع الموفرة للمياه بالأجهزة الحكومية للدولة، حيث تم حتى الآن تركيب 10 آلاف قطعة موفرة للمياه، بالعديد من الأماكن، منها (نادى الاتحاد – نادى السلاح – نادى المحافظة – نادى سبورتينج – مستشفى أيادى المستقبل – شركة الصابون والزيت – مصلحة الجمارك – شركة بترومنت – نقابة المهندسين)، وتتيح الشركة القطع الموفرة للمياه للبيع للعملاء بأسعار مناسبة، من خلال منافذ خدمة العملاء التالية (أبوقير – المندرة – الرمل – محرم بك – البلد – القبارى – العجمى – نادى سبورتينج).

وأشار إلى أنه فى مجال تنقية المياه، تم تكثيف مراقبة مصادر المياه الخام لمواجهة تغير المواصفات، وارتفاع المؤشرات نتيجة السدة الشتوية وموسم الأمطار، ويتم مواجهة أي تغيرات يتم رصدها بضبط عمليات التنقية ومعاونة الجهات المعنية، كما تم تطوير معظم المعامل لضمان رفع قدرتها من حيث أعداد العينات والمؤشرات ودقة التحليل لمواكبة أحدث المواصفات العالمية، حيث تم تجديد معمل محطة المنشية 1 ومعمل محطة شرقى، وإعادة تقسيم المعمل المركزى، وتم تزويد معمل الكيمياء غير العضوية بأحدث جهاز للتحليل الأيوني الكروماتوجرافى، وتم تزويد معمل الكيمياء العضوية بأحدث جهاز للكشف عن المواد العضوية الكربونية، وتم تزويد المعمل بالمعدات التى تضمن ميكنة عملية التحليل بالكامل لتفادى الخطأ البشرى.

وقال المهندس أحمد جابر: «في مجال خدمة العملاء، تم افتتاح 3 مراكز جديدة لخدمة العملاء، وهى، مجمع خدمات كوم الدكة، بمساحة حوالى 420 م2، وبارتفاع 4 أدوار، لخدمة حوالى 132 ألف مشترك بمناطق (سيدى جابر، وسبورتينج، وكليوباترا، والإبراهيمية، والشاطبى، والمطار)، ومركز خدمة عملاء الورديان، بمساحة حوالى 125 م2، وبارتفاع 5 أدوار، لخدمة حوالى 87 ألف مشترك بمناطق (وادى القمر، ونجع العرب، وكرموز، والمكس، والدخيلة البحرية)، ومركز خدمة عملاء برج العرب، والذى تم افتتاحه لتلبية احتياجات أهالى منطقة برج العرب، واستقبال شكاواهم ومقترحاتهم، وتزويدهم بالمعلومات والبيانات المطلوبة والمتعلقة بسداد الفواتير وإجراءات التعاقد».

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية: «في مجال تقليل الفاقد، تم إجراء بعض القياسات لدراسة تركيب لوحات كهربائية جديدة بالمجهود الذاتى لكوادر الشركة، حيث تم عمل قياسات بكل من (رافع مبارك 4أ – رافع الهوارية – رافع الهجانة) وجارٍ تجميع اللوحة الكهربائية برافع الهوارية بالمجهود الذاتى لكوادر الشركة، كما تم عمل صيانة شاملة لـ3 لوحات مكثفات لرفع معامل القدرة برافع ميرغم، وتركيب لوحة مكثفات جديدة برافع مبارك 4أ، ورفع قدرة لوحة مكثفات رافع ك 21 ساحلي، موضحاً أنه فى مجال ترشيد استهلاك الطاقة، تم توريد وتركيب 200 كشاف إنارة شوارع (ليد) بمحطة المنشية 2، ليتم بذلك استبدال نظام الإضاءة الخارجى بالكامل من كشافات الصوديوم 400 وات إلى كشافات الليد الموفرة (120-100 وات)، لتبلغ قيمة التوفير في استهلاك الكهرباء بالمحطة نحو 300 ألف جنيه سنوياً، ومن المتوقع أن يكون زمن أسترداد التكلفة، أقل من عامين».

وفى مجال التدريب، أوضح المهندس أحمد جابر، أن مركز التدريب بالشركة حصل على اعتماد الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلى، كما تم الحصول على منحة تدريب واختبار والحصول على شهادة التسويق الرقمى باعتماد (جوجل – ICDL)، لـ700 متدرب، دعماً للمشاركة المجتمعية، وتم إنشاء صفحة للشركة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، لزيادة التواصل مع المواطنين.

وأشار المهندس أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إلى أنه فى مجال التوعية، تم تنظيم عدد من حملات التوعية، بجانب المشاركة فى العديد من الندوات والمؤتمرات ذات الصلة، ومنها، ملتقى التوظيف التاسع تحت شعار "مستقبلك فعلاً يهمنا"، وتم عمل معرض بالتعاون مع كلية العلوم بجامعة الإسكندرية، والمشاركة فى الماراثون الرياضى الأول الذى أقامته كلية رياض الأطفال بالإسكندرية، وتنظيم فاعلية «ملائكة الأرض»، بالتعاون مع الاتحاد النوعى لذوى الاحتياجات الخاصة، وفى مجال المشاركة المجتمعية، تم توصيل المياه لـ100 أسرة بالتعاون مع مؤسسة أشرقت للتنمية الاجتماعية، ولـ33 أسرة بالتعاون مع جمعية حماة المستقبل، ولـ20 أسرة بالتعاون مع نادى الروتارى.