شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة للمياه» تطلق تطبيقًا على «المحمول» لاستقبال شكاوى المواطنين بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس يحيي صديق رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قامت بإطلاق تطبيق الهاتف المحمول ( HCWW 125) لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء كسور مواسير المياه، أو طفوحات الصرف الصحي، أو استعلام عن قيمة الفواتير، حيث يقوم المواطن بتحميل التطبيق على هاتفه المحمول، وتسجيل بياناته الشخصية ليتمكن من الاستفادة من التطبيق.

وأضاف «صديق» أن الشركة تسعى بشكل دائم لاستحداث وسائل جديدة لتحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها للمواطن حيث يصل عدد العملاء إلى 88 ألف مشترك، وأن الشركة القابضه للمياه تقوم بالدعم الكامل لتطوير منظومة الشكاوى، وخدمة العملاء، وتطبيق الهاتف المحمول، بجميع شركات المياه، حيث يتم وضع مؤشرات أداء لقياس جودة الخدمة المُقدمة عبر الهاتف المحمول، ومنها، مراجعة وإبلاغ الشكاوى الواردة للتطبيق في مدة زمنية لا تتجاوز 5 دقائق، والاتصال ومتابعة مقدم الشكوى فور الانتهاء من حل المشكلة من جانب الجهة المختصة في مدة زمنية لا تتجاوز 10 دقائق، وقياس سرعة الاستجابة لاستفسارات وشكاوى المواطنين.