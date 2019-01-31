شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يشدد على حصر المباني للبدء في طلائها باللون الموحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال تطوير وتجميل شوارع وميادين مراكز ومدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وذلك تنفيذاً لخطة تجميل وتطوير محافظة الشرقية.

وشدد «غراب» على ضرورة الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل وحصر المباني للبدء في طلائها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بطلاء واجهات المباني لاستعادة الوجه المضيء والحضاري لها مع توحيد ألوان المباني بما يتناسب مع النسق العام طبقاً لطبيعة كل مركز ومدينة وحي لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، تحولت مراكز ومدن المحافظة إلى خلايا نحل للبدء في أعمال التطوير والتجميل وإعادة الشكل الحضاري والجمالي لمدن المحافظة، حيث قامت رئاسة وحي ثان الزقازيق بتطوير وتجميل الشوارع والميادين والتى شملت دهان واجهات المنازل وأعمدة الإنارة والبلدورات وزرع وتهذيب الأشجار ورفع كفاءة الشوارع وإعادة رصفها باستخدام بلاط الإنترلوك، وكذلك رفع مخلفات مواد البناء وتهيئة الشوارع أمام حركة المارة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية بأعمال التجميل والتطوير لحديقتي مجلس المدينة وموقف الجيش ورفع كفائتهما وإنارة السور الأمامي لهما وتبليط المدخل بالسيراميك وعمل أحواض للزراعة، كما شملت أعمال التطوير ميدان المثلث وشارعي المساحة وبورسعيد، فيما قامت رئاسة مدينة القرين بتجميل مدخل المدينة من مسجد عمر بن الخطاب وحتى الموقف العمومي بطول 300 متر وزراعته بأشجار الفيكس.

وعلى صعيد متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بتطوير وتجميل ورفع كفاءة شارع سعد زغلول وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدات المحلية بأعمال التطوير والتجميل والتي شملت ترميم الخرسانات المتهالكة بميدان الإدارة الزراعية وعمل سمل خرساني من ميدان الزراعة حتى مدخل المحطة وإنشاء ميدان بمدخل السكة الحديد ورفع كفاءة كوبري الزوامل العلوي وتشجير مدخل الوحدة المحلية أمام مكتب البريد وتتواصل جهود المراكز والمدن والأحياء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم تنفيذاً لتكليفات المحافظ.