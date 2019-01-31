شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات المعرض السنوي «شغلنا» بالقاهرة 23 فبراير المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق فعاليات معرض التوظيف السنوي «شغلنا» بالقاهرة، في 23 فبراير المقبل، الذي تنظمه شركة نايل جوب، برعاية السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وقالت ميرال محيي، مديرة معرض «شغلنا»: إن «المعرض هذا العام يتفوق على نفسه، ويضم أكثر من ٨٥ شركة من أكبر الشركات المصرية والعالمية العاملة في السوق المصري».

ويوفر المعرض ٦٥٠٠ فرصة عمل فى قطاعات الأعمال المختلفة، ويمكن تسجيل الحضور مجانا من خلال الرابط التالي: « https://goo.gl/R4xSKQ».