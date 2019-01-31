شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الجمعة معتدل.. والقاهرة 22 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد. والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط جنوبية غربية، وعلي الأحمر شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة «12- 22»، إسكندرية «6– 20»، قنا «7 – 23»، الأقصر «7– 24»، أسوان «10 – 25» .