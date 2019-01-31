شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تفتتح «ديارنا» بالأقصر: «يضم 45 عارضًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت وزارة التضامن الاجتماعى، الخميس، معرض ديارنا بمحافظة الأقصر، تحت رعاية غادة والى وزير التضامن الاجتماعي.

حضر الافتتاح المستشار مصطفي ألهمن محافظ الأقصر، وهمت منصور مدير إدارة المعارض بوزارة التضامن الاجتماعىن ومحمود فاروق محمود، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والسائحين بالمحافظة.

يضم المعرض المقام على مساحة 420 مترًا المنتجات المتميزة لـ45 عارضًا من جمعيات الأسر المنتجة بالمحافظات المختلفة ومنتجات شباب الخريجين والجمعيات المتضامنة مع جهاز المشروعات الصغيرة «الصندوق الاجتماعي»، وتم تخصيص ركن لمنتجات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتتنوع المعروضات بين المشغولات اليدوية ومنتجات الخيامية وأشغال الصدف والنحاس، وأشغال متميزة والتصميمات الرائعة من الكليم والسجاد اليدوي، إضافة إلى التصميمات الراقية من مشغولات الفضة وأشغال الكروشيه ومنتجات أخميم والمفارش والستائر وملابس الأطفال والسيدات من العبايات والمشغولات السيناوية والمخبوزات.

يقام المعرض الذي يفتح أبوابه للجمهور في الفترة من 29 يناير وحتى 20 من فبراير القادم بميدان سيدي أبوالحجاج بالأقصر.

كانت «والي» قد أعلنت «عام 2019 لدعم الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية من خلال استراتيجية تسويقية وتدريبية وتمويلية لتحقيق معدلات نمو وانتشار لهذه الحرف والحفاظ عليها».