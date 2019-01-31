شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف الإسكندرية» عن «خليها تعنّس»: «تحريض على مخالفة الهدي النبوي الكريم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في خطوة جسدت المسؤولية الدينية لدى مديرية أوقاف الإسكندرية وبرعاية الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، وجهت المديرية الأئمة للحديث عن الأسرة وأهميتها، لمواجهة دعاوى مقاطعة الزواج، حيث ظهرت دعوات لمقاطعة الزواج على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من بينها «خليها تعنس» حيث ظاهرها عدم المسؤولية وباطنها مخالفة الهدي النبوي الكريم.

وقال الشيخ حس عبدالبصير مدير الدعوة في تصريحات صحفية، الخميس، إنه عن عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم (النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني) وقال عن نفسه (إنما أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني) وذلك ردا على من أراد أن يتبتل وينقطع عن الزواج أو التأثر بمثل هذه الحملات المرفوضة دينياً.

وأضاف «عبدالبصير» أن «التحريض على عدم الزواج مخالفة لسنة نبوية، وتدل على عجز في الإنسانية وقصور في المسؤولية، وفيها تحريض على علاقات مفتوحة تؤدي إلى سقوط المجتمع في الهاوية فلقد قال الله في كتابه (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم)».

وتابع:«إن تكوين الأسرة هي الضمانة الرئيس لسلامة المجتمع وهي الوسيلة التي ارتضاها الله لنشأة المجتمع وتطوره فقال تعالى»يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً«.