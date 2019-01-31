محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز: "خدمة المواطن أساس العمل"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال رفع كفاءة وتطوير الطرق وتجميل الشوارع الداخلية والنهوض بمنظومة النظافة والاشغالات والتصدي لمخالفات البناء والمبانى. وأشار راشد إلى أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء حرص على متابعة المجهودات التى تتم بالمحافظة خلال اللقاء مع موجها بتكثيفها والنهوض بمستوى الخدمات للمواطنين. وشدد راشد علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد بالميداني بالشارع لمتابعة تنفيذ المشروعات والخدمات الجاري تنفيذها بكافة قطاعات المحافظة والعمل علي حل مشاكل المواطنين، مشيراً إلى أنه تم تدعيم الأحياء والمراكز والمدن بنواب ورؤساء للوحدات القروية تلبية لرغبتهم وللارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والصحة والتعليم والتموين. وأكد راشد بأنه لابد من وضع حلول وأفكار جديدة وغير نمطيه للدفع بعجلة الاستثمار بالمحافظة لتحقيق عائد مادي يتم استغلاله فى تطوير الخدمات المقدمة. وحرص راشد على متابعة أداء شركات منظومة الجمع المنزلي بأحياء المحافظة حيث وجه رؤساء الأحياء بالمتابعة الجادة للوقوف على أعمال الشركات. واشار المحافظ بعدم رضاءه عن اداء بعض الشركات موجها علي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات المتقاعسة مع توقيع اقصي عقوبات طبقاً للعقود المبرمة معهم . وأضاف أن المحافظة تدرس تفعيل منظومة الجمع المنزلي بالمراكز والمدن للعمل علي رفع كفاءة النظافة بها وخاصة بالقرى . تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء المنعقد مع رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بحضور الدكتورة لمياء عبد القادر نائبة المحافظ واللواء محمد رافت السكرتير العام واللواء علاء بدران السكرتير المساعد واللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة .

أثناء اجتماع محافظ الجيزة مع رؤساء الاحياء والمراكز والمدن (2)



أثناء اجتماع محافظ الجيزة مع رؤساء الاحياء والمراكز والمدن (1)

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