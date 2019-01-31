شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: متابعة واقعة تعذيب طفلين بالبحيرة واتخاذ الإجراءات القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي بكل اهتمام إجراءات إنقاذ الطفلين اللذين ظهرا في الفيديو الخاص بواقعة تعذيب وحبس طفلين من ذوى الاحتياجات الخاصة بالبحيرة والذى تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى الفور قام فريق التدخل السريع المركزي بالتواصل مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة وتم توجيه فريق التدخل السريع المحلى بالمحافظة ومأمور الضبط القضائي بالمديرية وذلك للتحقق من صحة البلاغ وفى حالة ثبوت الواقعة سيتم تحرير محضر ضبطية قضائية واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. وأضافت الوزارة أنه تم تداول فيديو خاص بواقعة تعذيب وحبس لطفلين بقرية محمد عبد الوهاب بالنوبارية البحيرة وهما طفلة عمرها 17 سنة تقريبا تعانى من إعاقة ذهنية وحركية وصعوبة نطق وطفل 14 عام يعانى من إعاقة ذهنية وتم التنسيق مع الادارة العامة للتأهيل بالوزارة لتوفير دار رعاية لذوى الاحتياجات الخاصة لنقل الطفلين لها في حالةعدم ثبوت واقعة التعذيب لتوفير الرعاية لهم.

كانت هذه تفاصيل خبر التضامن: متابعة واقعة تعذيب طفلين بالبحيرة واتخاذ الإجراءات القانونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.