شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن فوز الطالب فيصل عمر بمنصب أمين اتحاد طلاب مدارس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قبل قليل حفل تنصيب المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مدارس مصر 2018 - 2019، بعد فوز الطالب فيصل عمر من محافظة المنيا بمنصب أمين اتحاد طلاب مدارس الجمهورية والطالبة عبير إبراهيم بمنصب الأمين المساعد.

ونظمت وزارة التربية والتعليم حفل تنصيب اتحاد الطلاب الجديد وسط حضور قيادات الوزارة والرائد العام أحمد موسى وأيضا أعضاء المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية والبالغ عددهم 27 عضوا من كل محافظة طالب يمثل محافظته فى المكتب التنفيذ.

وسلم الطالب أحمد حسين أمين اتحاد طلاب الجمهورية السابق الطالب فيصل عمر رأية الاتحاد وسط أجواء من الفرحة والاحتفال، بعد فوز الأخير بمنصب رئيس اتحاد طلاب المدارس.

وقال أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس، إن الانتخابات تجربة مهمة لتعليم الطلاب الديمقراطية فالاتحادات الطلابية هى القناة التى يمارس من خلالها الطلاب كل أنشطتهم و يشبعون ميولهم و رغباتهم و ينمو مواهبهم المتعددة و يتدربون من خلالها على ممارسة الديمقراطية التى تمكنهم من اكتساب المهارات و الخبرات اللازمة لتحقيق تكامل شخصياتهم.

وشدد موسى على أن انتخابات اختيار أعضاء المكتب التنفيذى تمت بشفافية وديمقراطية، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تشكيل اللجان الفرعية للمكتب التفنيذى للاتحاد مثل لجنة التعليم العام واللجنة الإعلامية والثقافية والرياضية وخلافة.

واستعرض طلاب المدارس خلال حفل تنصيب أمين الاتحاد مطالبهم وطموحاتهم خلال الفترة المقبيلة ودور الاتحاد فى خدمة زملائهم الطلاب فى جميع المدارس.