شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بنسبة نجاح 76.6% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019 بنسبة نجاح بلغت 76.6% حيث تقدم لأداء الامتحان هذا العام (152848) حضر منهم (150556) طالب نجح منهم (115323) طالب .

كما اعتمد المحافظ نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح بلغت 93.5 % بحضور (5632) طالب نجح منهم (5266) طالب ، وبلغت نسبة نجاح الإعدادية المهنية 95.86 % حيث نجح 2411 طالب من إجمالى 2515 طالب تقدموا للامتحان هذا العام كما بلغت نسبة النجاح في الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 100 % بنجاح الــ 84 طالب وطالبة الذين تقدموا للامتحان، وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين 100 % بنجاح الــ 36 طالب وطالبة الذين تقدموا للامتحان.

وجاءت إدارة وسط القاهرة التعليمية في المرتبة الأولى حيث بلغت نسبة النجاح بها 97.98 % يليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة 92.62 % ثم إدارة حلوان التعليمية فى المرتبة الثالثة بنسبة 91.58 %.