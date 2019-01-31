شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يشارك فى الاجتماع التشاورى لوزراء الخارجية العرب بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، فى أعمال الاجتماع التشاورى بين وزراء خارجية الأردن والسعودية والإمارات والبحرين والكويت، الخاص بمناقشة عدد من القضايا الإقليمية، والذى تستضيفه الأردن بمنطقة البحر الميت.



وزير الخارجية خلال الاجتماع

ونشر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، عبر حسابه على تويتر، صورتين للاجتماع.

و من المقرر أن يبحث الاجتماع أيضا مستجدات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المُشترك، فضلاً عن التشاور حول سُبل التعاون والتنسيق بين الدول المُشاركة فى الاجتماع للتصدى للتحديات المُشتركة الراهنة.