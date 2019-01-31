شكرا لقرائتكم خبر عن السجون تفرج عن 487 سجين بموجب عفو رئاسي بمناسبة احتفالات عيد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع 487 سجين السجون بموجب عفو رئاسي، بدموع الفرح والسجود على الأرض شكراً لله، وذلك إعمالاً لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 52/2019 الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة وعيد ثورة يناير لسنة 2019.

وواصل قطاع مصلحة السجون عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة .. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 74 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو .

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم ،حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (413) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.