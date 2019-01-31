شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الإدارية تضبط 3 مسئولين كبار سابقين بمطروح بفساد 500 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت الرقابة الادارية من ضبط كل من السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومدير إدارة الشئون القانونية السابقين بمحافظة مرسى مطروح، وذلك على خلفية اتهامهم فى عدة جرائم تتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير وتربيح الغير واستغلال النفوذ بما يقارب مبلغ 500 مليون جنيه، وبعرضهم على النيابة العامة، أمرت بحبسهم جميعا 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت هذه تفاصيل خبر الرقابة الإدارية تضبط 3 مسئولين كبار سابقين بمطروح بفساد 500 مليون جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.